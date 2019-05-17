Визит в Донецк сына Януковича: зачем и с кем встречался Саша "Стоматолог"

17.05.2019 14:18

Сын беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович действительно побывал в оккупированном боевиками Донецке.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Это ДНР, детка!", пишет Апостроф.

Источник отмечает, что во время визита в Донецк сын экс-президента Украины не встречался с главарем боевиком ДНР Денисом Пушилиным, так как "Януковичи не считают Пушилина серьезной фигурой"

Сын Януковича (прозвище "Стоматолог") посетил самопровозглашенную "республику" для решения хозяйственных вопросов, связанных с бизнес-интересами семьи Януковичей.

По данным источников канала, здесь он точно встречался с "премьером" Александром Ананченко и "вице-премьером" Владимиром Пашковым.

"Последний выглядел обеспокоенным после встречи с сыном бывшего президента. Не исключен вариант, при котором Януковичи перехватят у Сергея Курченко контроль над экономическими потоками ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.