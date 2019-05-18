Донбасс уже не хочет независимости: Кремль новой методичкой "унизил" "Л/ДНР" - судьба "республик" предрешена

18.05.2019 10:40

Москва организовала на оккупированном Донбассе акцию, которой в очередной раз "кинула" террористические "Л/ДНР". Внимание на примечательную активность в "республиках" обратил известный журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

В последние дни жители "Л/ДНР" массово начали записывать обращения к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они просят его дать полную "автономию" (языковую и экономическую) оккупированному Донбассу, отменить торговую блокаду. Они фактически озвучивают главные цели Москвы - вернуть регион в состав Украины, сохранив при этом полный контроль над ним.

Естественно, обращения - это инициатива Москвы. РФ заставляет бюджетников зачитывать на камеру готовые тексты. "Активно нагибают бюджетников и студентов, заставляя их зачитывать текст, написанный кремлевскими пиарщиками, и проситься назад. "Республики" больше не хотят независимости. Теперь им приказано хотеть "языковую и экономическую автономию" в составе Украины", - удивился Казанский. Он заверил, что данные видео не имеют никакого отношения к настоящим желаниям жителей "республик". "Это лишь спектакль, в котором будут принимать участие те же актеры, которых несколько лет назад так же заставляли выходить на митинги с плакатами "Не хотим работать на Украину"", - заверил журналист. Он предупредил, что Киеву ни в коем случае нельзя соглашаться на план Кремля с "автономией" Донбасса. "Ни к какому перемирию это не приведет, а наоборот, погрузит страну в хаос новых конфликтов", - высказал уверенность Казанский.