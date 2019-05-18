Минус 14: ВСУ устроили боевикам адское «месиво»

18.05.2019 12:59

Террористы на Донбассе 17 мая семь раз нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток, 18 мая, оккупанты уже трижды обстреляли позиции ОС.

В результате, трое украинских военных получили ранения. Однако, украинские бойцы ответный огнем проучили террористов: двое ликвидированы, 12 не смогут воевать из-за ранений, сообщает from-ua.

Так, враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, нарушая Минские договоренности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции ОС:

из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – возле села Павлополь;

из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм – в районе поселка городского типа Новгородское;

из гранатометов различных систем – возле населенного пункта Крымское.