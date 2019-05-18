- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель» 11:30
«На "Каргиле" пеших нет, в Горловке не полная сетка»: соцсети сообщили о ситуации на КПП ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» пунктах пропуска не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет ДонПресс.
Так, на Бахмутском направлении в 09:20 собралось 120 автомобилей и около 270 человек пешей очереди:
«Очередь быстро продвигается, в Бахмут не полная сетка, а с Бахмута пеших на пару автобусов»
«По состоянию на 09.20 на блок посту 120 автомобилей, 23 автобуса, до 270 человек пешей очереди»
На Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» пешей очереди нет, основная и льготная очередь не слишком большие:
«Каргил из Донецка основная машин 20 на мосту, льгота половина. Каргил на Донецк основная машин 50−60,льгота ±20 авто. Пеших нет»
На Мариупольском направлении в Еленовке сегодня очереди меньше, чем в последние дни:
«На Еленовке между 1 и 2 туалетом»
Теги: Донбасс, Горловка, КПП, очереди
- В ОБСЕ рассказали подробности смерти мужчины на КПВВ в Горловке
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- Блокпосты ОРДО: на «Каргиле» ночует более 40 авто, на Горловке многие не проехали
- КПП «Горловка будет временно закрыт
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
- На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины08:13
- Погода в Украине утомит холодом: обрушится опасный циклон08:01
- Землю хотят уничтожить: космическая атака на супервулкан Йеллоустоун попала на видео07:43
- Парубий срочно созывает парламент голосовать за изменения в избирательное законодательство07:35
- Гройсман: Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ07:11
- Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко22:36
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Зеленский уволил Муженко: названо имя нового главы Генштаба ВСУ 21:03
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты