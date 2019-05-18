Наев: «60% жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины»

18.05.2019 18:02

На неподконтрольных Украине территории Донецкой и Луганской областей 60% опрошенных считают себя гражданами Украины.

Об этом собщил экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает donpress.com.

Так, он прокомментировал результаты опроса жителей ОРДЛО и отметил:

«Сегодня на оккупированных территориях господствуют преимущественно проукраинские настроения, которые, однако, не афишируются из-за угрозы репрессий со стороны оккупационных властей. В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих со временно оккупированных территорий через КПВВ».

По результатам опроса:

— 60% респондентов считают себя гражданами Украины;

— 5% - гражданами «Л/ДНР»;

— 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР;

— остальные не смогли определиться со своей гражданской позицией.