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Наев: «60% жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины»
На неподконтрольных Украине территории Донецкой и Луганской областей 60% опрошенных считают себя гражданами Украины.
Об этом собщил экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает donpress.com.
Так, он прокомментировал результаты опроса жителей ОРДЛО и отметил:
«Сегодня на оккупированных территориях господствуют преимущественно проукраинские настроения, которые, однако, не афишируются из-за угрозы репрессий со стороны оккупационных властей. В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих со временно оккупированных территорий через КПВВ».
По результатам опроса:
— 60% респондентов считают себя гражданами Украины;
— 5% - гражданами «Л/ДНР»;
— 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР;
— остальные не смогли определиться со своей гражданской позицией.
Теги: Донбасс, опрос, гражданство, ДНР, ЛНР, КПВВ, ОРДЛО, Наев
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