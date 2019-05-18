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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ обстреляли Крымское

18.05.2019 16:19
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Подразделения НВФ обстреляли Крымское

С начала текущих суток члены НВФ 3 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
Противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Обстрелы велись из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения НВФ применили минометы 120-го и 82-го калибров. Со стороны неподконтрольной Украине Сентяновки были выпущены 15 мин калибра 120 мм. Еще 12 мин разных калибров были выпущены со стороны неподконтрольного Донецка.



Теги: Донбасс, обстрел, Крымское, НВФ
 
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