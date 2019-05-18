Сепаратиста "ДНР" до состояния шока перепугал огромный флаг Украины в Горловке

18.05.2019 08:48

Жители оккупированной части Донбасса грустно шутят, что после событий лета 2014 года их вряд ли что-то может серьезно шокировать. Однако блогер с ником Позывной Туман описал рассказанный ему случай, когда 30-летний житель Горловки был не на шутку напуган, и не обстрелами, а тем, что еще относительно недавно видел в своем городе практически ежедневно, передает "Диалог.UA".

Молодой человек по просьбе своего брата пришел к одному из его знакомых и увидел в квартире… украинский флаг. Не без труда справившись с недоумением, спросил у хозяина квартиры, как он осмеливается держать у себя такой крамольный для оккупированной Горловки предмет. В ответ услышал: "Я присягал этому флагу!" Такова сейчас жизнь Горловки: флаг страны, гражданами которой являются жители этого города, производит на них впечатление похлеще эффекта бомбы, разорвавшейся на расстоянии двух шагов. В данный момент основные действующие лица этой истории покинули оккупированную территорию Украины, поэтому ее уже можно рассказать с подробностями. "Итак, один мой бывший знакомый послал своего младшего ватного братца (30 лет от роду) к другому знакомому за ключами от гаража. На улице 2015 год, Горловка. Основная масса населения прошла тотальное форматирование оккупационными СМИ со всеми вытекающими последствиями. Украинские государственные символы вызывают истерику и диарею. Украинский флаг нереально найти даже по сусекам знакомых. Кроме того, интерес к украинской государственной символике скорее всего будет стоить Вам жизни, т.к. вата панически боится всех укропов и непременно сдаст Вас в МГБ. Что такое МГБ лишний раз объяснять не стоит, лишь стоит напомнить, что смерть не будет быстрой и легкой. Флаг Украины можно найти только у отдельных граждан, которых боятся не меньше, чем бойцов Правого Сектора. Именно данная категория граждан занимается разного вида увеселительными мероприятиями на оккупированных территориях, ну чтобы сильно не скучать по жизни. Соответственно, в ватных кругах сложился особый страшный образ этих прекрасных и смелых людей. На фоне шпиономании, раздуваемой оккупационными СМИ, Дракула проигрывает им по всем пунктам. Итак, младший топает по поручению старшего брата за ключами. Назовем младшего брата Юрой для удобства повествования. Учитывая давнее знакомство брата и общую информационную обстановку — ничего не предвещало беды. Звонок, открывается дверь и Юру приглашают войти, выпить чашечку чая. Юра проходит в зал, и застывает…. На стене, точнее, занимая немалую часть стены висит он! Флаг Украины! В оккупированной Горловке! Сказать, что Юра стал на ручник, это ничего не сказать. Когда к Юре вернулась примитивная моторика, он заплетающимся языком спросил у хозяина "что это?". Благо хозяин, понимая с каким контингентом он разговаривает, сформулировал вопрос предельно ясно: "Юра, ты дебил? Не видел флаг своей страны?" Хотя хозяин искренне старался не перегружать умственные способности Юры, Юра таки подвис снова. Выйдя из внезапной перезагрузки Юра снова попытался восстановить ориентацию в пространстве и времени и задал вопрос: "Что у Тебя на стене делает Флаг Украины?" Хозяин с искренним удовольствием на лице, что было нетрудно, ответил: "Я этому Флагу присягу давал, сынок". Юре этот ответ никак не помог разобраться в ситуации, а скорее добавил вопросов. Учитывая, что знакомый его брата жил в оккупированной Горловке, которую якобы бомбят полчища украинских фашистов, с Флагом Украины на стене — выходило далеко за рамки понимания Юры. Не оставляя попыток таки понять, что происходит, Юра решил начать еще раз с самого начала. Ведь жизнь до оккупации Юра как и все ватные жители считали чем-то естественным и не зазорным. Ну ходили с Флагом Украины, ну было, но это ведь было "до освобождения". В данном контексте Юра и обратился к хозяину квартиры с повторными вопросами, искренне надеясь на понимание. В итоге ответ хозяина квартиры поверг его в еще более глубокий шок: "Сынок, Присяга дается один раз в жизни! И я присягал этому флагу!" Немного очухавшись Юра, как и поступают бестолковые ватные салаги, решил перейти в наступление, задав козырный вопрос ватника: "И почему не воюешь за Украину?" Хозяин квартиры спокойно ответил: "Как Господь рассудит – так и пойду". Юра окончательно выпал в осадок, т.к. вдруг осознал, что перед ним стоит украинский боец, пусть даже и в запасе, готовый воевать! И сдерживают этого человека только реально тяжелые семейные обстоятельства, в которых он временно не может оставить семью. Даже не смотря на то, что это друг детства его ватного старшего брата, никак не сглаживало ситуацию. Встретить укропа на оккупированной территории – очень плохая примета для ватника. Посему Юра резко переменил тему разговора, съехав на пустые разговоры, дохлебал чаек, схватил ключи и оперативно ретировался из враждебной квартиры с Флагом Украины на стене. Потом Юра с выпученными глазами рассказывал своим знакомым о этом страшном случае. К счастью, история блуждала в ватных кругах долго, и прежде, чем она достигла МГБ, хозяин квартиры с семьей безопасно покинул оккупированную территорию"