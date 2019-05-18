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В Донецке у членов НВФ отобрали документы и запретили смартфоны
В Донецке у членов одного из подразделений группировки «ДНР» отобрали оригиналы документов и заставили перейти на пользование кнопочными телефонами.
Об этом в Twitter сообщил блогер Фашик Донецкий, передает donpress.com.
По его словам, такая ситуация наблюдается в одном из известных подразделений, дислоцирующихся в неподконтрольном Донецке. У «военных» забрали оригиналы документов и запретили пользоваться смартфонами и мобильными телефонами с камерами. Взамен у них остались только копии документов и кнопочные телефоны.
По информации блогера, такое распоряжение вызвало подозрения у членов НВФ, что Россия их «сливает» и хочет «убрать как нежелательных свидетелей».
Кроме того, местное командование намекнуло подчиненным, что в случае обострения ситуации на фронте в качестве подкрепления будут присланы только «уголовники», ибо «кадровые военные РФ за вас воевать не будут».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, смартфон, запрет, документы, ДНР, НВФ
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