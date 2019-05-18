В зоне ООС члены НВФ ударили по позициям ВСУ: ранены трое военных

18.05.2019 19:48

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе подразделения НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня используя вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. В результате чего трое украинских военных получили ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

Возле Новотошковского члены НВФ вели огонь по позициям украинских защитников используя артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм. Кроме того, 5 обстрелов боевики совершили вблизи Крымского, используя минометы 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи поселка городского типа Южное противник применил минометы 82 мм, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Источник: https://donpress.com