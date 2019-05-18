Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волонтер рассказал о крупной неудаче НВФ на Донбассе

18.05.2019 14:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волонтер рассказал о крупной неудаче НВФ на Донбассе

Подразделения НВФ после мощного удара ВСУ, уничтожившего на передовой грузовик противника, потерпели очередную неудачу. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, пишет ДонПресс.
На своей странице в соцсети Мысягин собщил, что члены НВФ после разгрома пытались тащить боевую машину без трала и крана, что привело к новым проблемам:
«Уничтоженный грузовик подцепили на трос и начали вытаскивать с позиции. Там же колес нет, тащили его на дисках, от которых мало что осталось и на мостах. Так вот, по полям у них получилось его потащить, земля была в помощь. А вот когда дотащили до дороги, там автомобильная дорога рядом проходит, вот тут и начались все проблемы. В результате террористы слетели в кювет. «В общем получается, что после боевой операции ВСУ, еще одна ответка от укр*пов прилетела».



Теги: Донбасс, грузовик, уничтожение, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх