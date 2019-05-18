Волонтер рассказал о крупной неудаче НВФ на Донбассе

18.05.2019 14:56

Подразделения НВФ после мощного удара ВСУ, уничтожившего на передовой грузовик противника, потерпели очередную неудачу. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, пишет ДонПресс.

На своей странице в соцсети Мысягин собщил, что члены НВФ после разгрома пытались тащить боевую машину без трала и крана, что привело к новым проблемам:

«Уничтоженный грузовик подцепили на трос и начали вытаскивать с позиции. Там же колес нет, тащили его на дисках, от которых мало что осталось и на мостах. Так вот, по полям у них получилось его потащить, земля была в помощь. А вот когда дотащили до дороги, там автомобильная дорога рядом проходит, вот тут и начались все проблемы. В результате террористы слетели в кювет. «В общем получается, что после боевой операции ВСУ, еще одна ответка от укр*пов прилетела».