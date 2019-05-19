На Донбассе в прифронтовой полосе разоблачили наркоплантацию

19.05.2019 07:01

Полицейские обнаружили под Донецком теплицы, в которых местный житель выращивал элитную коноплю.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в прифронтовой Сартане, недалеко от Донецка, полицейские ликвидировали наркоплантацию.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, стражи порядка обнаружили более 200 кустов элитных сортов конопли.

"Установлено, что на частном земельном участке 37-летний хозяин оборудовал четыре большие теплицы, в которых выращивал овощи, а в одной из них – спрятал наркосодержащие растения. Семена голландской разновидности конопли мужчина приобрел через Интернет, высадил сначала в горшках – каждый куст отдельно, а затем те, которые созрели, пересадил в грунт", – говорится в сообщении.

Всего оперативниками было изъято 230 растений. Сейчас устанавливается цель, с которой владелец выращивал такой объем наркосырья.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "посев или выращивание конопли". Процессуальное руководство осуществляют сотрудники прокуратуры.

Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Источник : https://www.segodnya.ua/