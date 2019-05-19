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Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»
Главари «ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, прибывшие недавно в Москву, провели продолжительную встречу с Михаилом Бабичем, вероятным преемником Владислава Суркова. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на источник.
В частности сообщается, что «главы» «ЛДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин пообщались в Москве с Михаилом Бабичем. Беседа длилась около двух часов.
Кроме того отмечается, что указ о назначении Михаила Бабича советником президента Российской Федерации по странам СНГ и частично признанным государствам сейчас активно обсуждается и может быть подписан уже в конце текущего месяца — до 28 мая.
«Сообщают, что Пушилин и Пасечник вчера встречались в Москве с Бабичем. Встреча длилась около 2 часов. Обсуждается назначение Бабича советником Президента по странам СНГ и частично признанным государствам с наделением его широкими полномочиями. Указ ожидается до 28 мая», — сказано в публикации.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, Пушилин, куратор, Пасечник
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