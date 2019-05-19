Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»

19.05.2019 20:20

Главари «ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, прибывшие недавно в Москву, провели продолжительную встречу с Михаилом Бабичем, вероятным преемником Владислава Суркова. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на источник.

В частности сообщается, что «главы» «ЛДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин пообщались в Москве с Михаилом Бабичем. Беседа длилась около двух часов.

Кроме того отмечается, что указ о назначении Михаила Бабича советником президента Российской Федерации по странам СНГ и частично признанным государствам сейчас активно обсуждается и может быть подписан уже в конце текущего месяца — до 28 мая.