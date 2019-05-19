Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»

19.05.2019 20:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»

 

Главари «ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, прибывшие недавно в Москву, провели продолжительную встречу с Михаилом Бабичем, вероятным преемником Владислава Суркова. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на источник.

В частности сообщается, что «главы» «ЛДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин пообщались в Москве с Михаилом Бабичем. Беседа длилась около двух часов.

Кроме того отмечается, что указ о назначении Михаила Бабича советником президента Российской Федерации по странам СНГ и частично признанным государствам сейчас активно обсуждается и может быть подписан уже в конце текущего месяца — до 28 мая.

«Сообщают, что Пушилин и Пасечник вчера встречались в Москве с Бабичем. Встреча длилась около 2 часов. Обсуждается назначение Бабича советником Президента по странам СНГ и частично признанным государствам с наделением его широкими полномочиями. Указ ожидается до 28 мая», — сказано в публикации.

Источник : https://donpress.com 

 

 



Теги: Донбасс, Москва, Пушилин, куратор, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх