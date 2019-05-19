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Архив - Донецкая область

Жизнь на линии разграничения: Жители пасут коров рядом с воронками

19.05.2019 11:20
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Жизнь на линии разграничения: Жители пасут коров рядом с воронками

Жители прифронтового поселка Зайцево (Донецкая область) пасут коров на пастбище, где еще недавно разрывались снаряды. Об этом сообщает военно-гражданская администрация поселка Зайцево.

«Жизнь и смерть рядом… У воронки от снаряда пасутся коровы. Вот такая жизнь в деревне на линии разграничения», – говорится в сообщении, которое предваряет фото.

Источник : https://dnews. 



Теги: Донбасс, воронка, линия разграничения
 
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