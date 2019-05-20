Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО

20.05.2019 08:16

Раненому украинцу 33 года, он из оккупированного боевиками РФ Шахтерска.

Как стало известно, по мужчине был открыт огонь после того, как он пытался выехать в сторону подконтрольной Украине территории, о чем сказано в сообщении Штаба ООС передает "Диалог.UA". Вчера, 18 мая, мужчина ехал в сторону прифронтового Мариуполя с целью проживания на мирной территории.

Боевики остановили 33-летнего украинца, это произошло на дорожном коридоре "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь".

Во время общения с мужчиной террористы забрали его документы и обвинили его в измене.

Затем они пригрозили, что данные о нем будут переданы в "МГБ" боевиков. "В какой-то момент, оставшись наедине в помещении, гражданин Украины совершил побег", - сказано в сообщении Штаба ООС. Боевики, несмотря на то, что могут своей стрельбой убить множество мирных граждан, ожидающих перехода блокпоста, открыли огонь на поражение по беглецу. Украинец был ранен, но сумел добраться до автодороги Октябрь – Гнутово.





Здесь его заметил случайный водитель и привез на КПВВ "Гнутово". Раненому первую помощь оказали украинские пограничники, у мужчины ранение руки и поясницы. Сейчас он находится в больнице Мариуполя.



Источник: www.dialog.ua