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Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен
С начала суток и состоянием на 18:00 позиции украинских войск трижды попали под обстрелы на Донбассе.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 мая, вдобавок к обстрелам под Гнутово и Старогнатовкой, враг нарушил перемирие вблизи села Водяное, где открыл огонь по ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.
Как отмечается, ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
Напомним, что 17 мая на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Кроме того, ранее в ООС показали последствия обстрела боевикам жилых домов в поселке Золотое-1 в Луганской области. В ходе обстрела оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм. В результате один из снарядов попал в дом на улице Леси Украинки: взрывом в здании была разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне.
Теги: Донбасс, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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