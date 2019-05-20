В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл

20.05.2019 22:13

В Мариуполе ради меха хотели убить около 70 шиншилл. Животных спасли и теперь им ищут новых хозяев.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета

В МКП "Счастливые животные" поступил звонок от сына хозяина мехового производства, чтобы сотрудники приехали и забрали около 30 семей племенных шиншилл. За ними некому было следить, хозяева грозились выпустить их на улицу.

Сотрудники коммунального предприятия совместно с волонтерами и ветеринарами спасли животных. Сейчас зверьки временно находятся в Центре ветеринарной помощи «Западный», но им всем срочно нужен дом.

"Животные здоровы и в прекрасном состоянии. Возможно забрать шиншилл семьями, вместе с клеткой. Контактный тел. 097 705 55 95; 096 383 68 98", - сообщили в пресс-службе горсовета.