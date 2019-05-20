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В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ

20.05.2019 16:45
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В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ

Российские офицеры в ОРДЛО распространяют информацию о возможном повышении зарплат членам НВФ из числа местного населения в случае принятия ими гражданства России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу членов НВФ постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме. В ГУР МОУ добавили:

«Указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, гражданство, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, НВФ
 
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