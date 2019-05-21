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«"ДНР" - не "МММ"!»: Манекин сделал пессимистичный прогноз по паспортизации "ДНР"
Российский пропагандист Роман Манекин выразил возмущение условиями паспортизации жителей ОРДЛО российскими паспортами.
Гневный пост Манекин опубликовал на своей странице в соцсети, передает donpress.com.
Так, он вырази возмущение тем фактом, что главари ОРДО наперекор указу президента РФ Владимира Путина, требуют наличие так называемого «паспорта ДНР» для получения российского гражданства:
«Необходимо СРОЧНО отменить И-ДИ-ОТ-СКУЮ привязку паспортизации паспортами РФ к паспортам ДНР. Кампания по паспортизации паспортами ДНР в республике, со всей очевидностью, провалена. В результате указанной кампании — и именно потому, что ее проводили бывшие чиновники Ахметова — на территории республик образовалась как бы два „народа“: управленцы и военные и основная часть населения, которая является объектом эксплуатации первых. Это ПРЯМО противоречит смыслу Указа Президента В.В.Путина!»
При этом Манекин уточнил, что если «кампания по паспортизации паспортами РФ жителей ДНР провалитсяи паспортизация пойдет по сценарию получения паспортов ДНР (когда паспорта РФ получат только донецкие чиновники и военные и члены их семей), осенью Зеленский обвинит Путина в установлении оккупационного режима в Донецке и Луганске».
Манекин призвал главарей ОРДО начать с начала процесс паспортизации, чтобы местное население не начало «митинговать»:
«По итогам кампании, не менее 70% населения ДНР должны стать гражданами РФ!
Хотите ли митинги в Донецке с требованиями к властям «МММ» не чинить препоны в получении паспортов РФ? Вы — в полушаге от таких митингов!
Что будете делать: разгонять, сажать, подсылать «титушек»? То есть, на фоне выдачи Зеленским паспортов Украины всякому, кто об этом только заикнется? «ДНР- не «МММ»!».
Теги: Донбасс, Путин, прогноз, митинг, указ, паспорт, ДНР, ЛНР, чиновники, РФ
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