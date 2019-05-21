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Архив - Донецкая область

Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-200

21.05.2019 20:29
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Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-200

Стало известно о том, что на оккупированном террористами Донбассе был замечен автобус с грузом-200. Так, представители миссии ОБСЕ зафиксировали, что ритуальный микроавтобус, который держал путь с оккупированной территории Донбасса, пересек российско-украинскую границу.
Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр миссии ОБСЕ. Как сообщается, наблюдатели находятся на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, которые граничат с "ДНР". Отмечается, что наблюдателями миссии был замечен белый автобус, на котором виднелась надпись "ПЛУТОН ритуальный кортеж", пересекающий границу Украины в Российскую Федерацию.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, автобус, груз, ОБСЕ
 
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