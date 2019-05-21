Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ

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Несмотря на жесткие меры со стороны "руководства" оккупантов, рядовые террористы не оставляют попыток сбежать из бандформирований и покинуть пределы "ДНР/ЛНР".
Одна из причин, по которой наемники не хотят воевать – задержка зарплат и фейковые обещания кураторов Донбасса, передает "Диалог.UA".
Как сообщают в пресс-службе Минобороны Украины, для удержания сепаратистов, "высшие чины" распускают фейки, что ожидается существенное повышение денежных награждений боевиков. Причем "бонусы" касаются пока тех местных сепаратистов из "ДНР/ЛНР", кто оформляет сейчас гражданство РФ. В тоже время денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме. Из-за этого среди личного состава боевиков растут протестные настроения. В отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы Также часто фиксируются случаи самовольного оставления места службы и дезертирства.
Теги: Донбасс, зарплата, гражданство, дезертир, задержка, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны, РФ
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