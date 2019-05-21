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Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью
Пассия главы «молодой республики» Дениса Пушилина «выгуляла» сумку о легендарной фирмы «Шанель» и вызвала гнев боевиков.
«Обратите внимание на сумку пушиленской жены, это фирма «Шанель», такие сумки стоят от 300 тысяч рублей и выше!!! За какие деньги это куплено???», – недоумевают жители подконтрольной террористам Донецкой области, пишет from-ua.
Позже дотошные интернет-пользователи установили, что сумочка стоит немало – 3980 евро (более 115 тысяч гривен).
Возмутился дорогим женским аксессуаром и «депутат ДНР» Евгений Тинянский. В социальной сети он гневно написал: «Как распоясались МММщики в ДНР, как они оторвались от реальности и далеки не только от еле выживающего народа, но и от логического мышления и здравых поступков. Все и так знают, что бабла накошено Денисом Мавродьевичем порядочно. Но зачем это выставлять и так демонстративно? В то врем, как фонды с ног сбиваются и ищут средства на самые дешевые протезы нашим солдатам и на лекарства. Неужели остатки мозга так заплыли маргарином, что не доходят элементарные вещи?».
Жителей оккупированной территории стоимость сумки повергла в настоящий шок. Сумку любовницы Пушилина они на эмоциях назвали «паршивой», а «ДНР» – «нищей».
Теги: Донбасс, любовница, сумка, ДНР, Пушилин
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