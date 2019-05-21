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Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ
В районе проведения операции Объединенных сил подразделения НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре — с применением запрещенного оружия, в результате обстрелов ранены двое военных.
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.
В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское и вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.
По данным разведки ВСУ, 20 мая один член НВФ был уничтожен, еще шестеро ранены.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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