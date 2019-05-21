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Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за 20 мая было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло пять обстрелов:
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Гнутово;
- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Старогнатовки;
- из автоматических станковых гранатометов – у села Водяное;
-дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – под Опытным и Красногоровкой.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинцев обстреливали:
- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Новгородского;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского;
- из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов возле Золотого-4;
- из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Николаевка Вторая.
На каждый обстрел боевики получали адекватный ответ. По данным разведки, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро – ранены.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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