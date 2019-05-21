Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец

21.05.2019 07:51

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за 20 мая было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло пять обстрелов:

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Гнутово;

- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Старогнатовки;

- из автоматических станковых гранатометов – у села Водяное;

-дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – под Опытным и Красногоровкой.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинцев обстреливали:

- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Новгородского;

- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского;

- из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов возле Золотого-4;

- из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Николаевка Вторая.

На каждый обстрел боевики получали адекватный ответ. По данным разведки, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро – ранены.