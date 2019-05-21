Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком»

21.05.2019 08:46

Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;

КПВВ «Гнутово» — 40/50.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением. В общем через КПВВ последовало 39,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9265 человек и 1095 транспортных средств;

«Марьинка» — 8335 человек и 1430 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6940 человек и 1220 транспортных средств;

«Гнутово» — 4190 человек и 935 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 530 человек.