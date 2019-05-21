Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину

21.05.2019 13:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) задержан убийца местного жителя. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР», пишут Донецкие новости.
«Поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта лежит без сознания неизвестный мужчина, у которого сильное кровотечение. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Спустя несколько минут фельдшер прибывшей скорой помощи констатировал смерть потерпевшего от потери крови в результате резаной раны шеи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления в течение нескольких часов был задержан и доставлен в городской отдел «полиции» 39-летний местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности.
«Задержанный в состоянии алкогольного опьянения, находясь на автобусной остановке, беспричинно напал на 35-летнего мужчину и нанес ему удар ножом в область горла, после чего скрылся с места преступления», – заявили в «МВД ДНР».
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Он «арестован».



Теги: Донбасс, мужчина, Шахтерск, нож, остановка, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх