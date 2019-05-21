- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО09:28
- Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone08:55
- Путин, вмешайся: В «ЛНР» возмущены бардаком при оформлении российских паспортов07:58
- «Война полным ходом, что происходит?»: жители Донецка напуганы тяжелыми залпами 07:46
В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта
Переселенец из Донецка избил лаборанта в рентген-кабинете в Мариуполе.
Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629.
10 сентября 2017 г. в ренген-кабинете городской больницы № 9 в Приморском районе возник конфликт. Мужчина, вынужденный переселенец из Донецка, находясь в пьяном состоянии, поругался с медицинским лаборантом. Спор перерос в драку и мужчина вначале ударил женщину по голове, а потом схватил за волосы и ударил о ренген-аппарат. В результате у потерпевшей произошло сотрясение мозга и синяк, что в сумме является легкими телесными повреждениями.
На суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что давал лаборанту 3000 грн на лечение.
Суд признал мужчину виновным по ст. 125 ч.2. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере1020 грн.
Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, избиение, лаборант, переселенец
- Десантники пели, маршировали и немножко дрались (ФОТО)
- Евро-2009: к нам едет Платини
- Срна о матче с "Ильичевцем": "У нас всегда с Мариуполем непростые поединки"
- Дорогу "Донецк-Мариуполь" открыли. Но снега "выше крыши" (ФОТО)
- В Донецке определились самые меткие (ФОТО)
- Мариупольцам на выходных обещают снег
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО09:28
- Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone08:55
- Путин, вмешайся: В «ЛНР» возмущены бардаком при оформлении российских паспортов07:58
- «Война полным ходом, что происходит?»: жители Донецка напуганы тяжелыми залпами 07:46
- В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича14:48
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Волкер поделился впечатлениями от инаугурации Зеленского 14:17
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса12:30
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись