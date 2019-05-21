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Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса

21.05.2019 16:40
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Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обладает полномочиями для снятия блокады с неподконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, пишет ДонПресс.
Так, Новинский считает необходимым снять экономическую блокаду ОРДЛО:
«Это то, что в силах президента сделать сейчас».
Нардеп уточнил, что для этого «не надо будет решения Верховной рады». По мнению Новинского, в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, якобы будут работать по законам Украины:
«А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях».



Теги: экономика, Донбасс, отмена, блокада, Зеленский
 
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