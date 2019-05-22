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Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому

22.05.2019 08:46
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Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому

Стало известно о том, что главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" готовятся выдать экстренное заявление в адрес Зеленского.

Накануне новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о готовности "пойти на все" ради установления мира в Донбассе.

В ближайшие час-полтора руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает заявление о новом главе украинского государства Владимире Зеленском.

Об этом в своем телеграм-канале пишет бывший спикер Министерства иностранных дел "ДНР" Константин Долгов, передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Российский Диалог". Эту информацию подтверждают и другие телеграм-каналы. О чем именно пойдет речь в заявлении, не уточняется.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, Зеленский
 
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