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Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому
22.05.2019 08:46
Стало известно о том, что главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" готовятся выдать экстренное заявление в адрес Зеленского.
Накануне новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о готовности "пойти на все" ради установления мира в Донбассе.
В ближайшие час-полтора руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает заявление о новом главе украинского государства Владимире Зеленском.
Об этом в своем телеграм-канале пишет бывший спикер Министерства иностранных дел "ДНР" Константин Долгов, передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Российский Диалог". Эту информацию подтверждают и другие телеграм-каналы. О чем именно пойдет речь в заявлении, не уточняется.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, Зеленский
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