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На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей
Военная прокуратура совместно с Госбюро расследований и Министерством внутренних дел задержали за систематическое вымогательство взяток заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и шестерых инспекторов пограничной службы. Об этом сообщил в Фейсбуке военный прокурор Анатолий Матиос, передает LB.ua.
По его данным, всего зафиксировано более 70 фактов вымогательства денег у перевозчиков на сумму около 600 тыс. гривен.
Матиос рассказал со ссылкой на доклад военного прокурора ООС Олега Цицака, что правоохранители Краматорска разоблачили и задокументировали преступный механизм систематического вымогательства и получения взяток инспекторами пограничной службы КПВВ "Новотроицкое" (создавали искусственные препятствия для перевозчиков, получали от них денежные средства и хранили их на съемной квартире).
В порядке ст. 208 УПК задержаны три человека. Также проверяется причастность других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ, взятки
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