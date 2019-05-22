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Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс
Глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Вадим Новинский утверждает, что у президента Украины Владимира Зеленского есть все необходимые полномочия, чтобы снять блокаду с временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, передает replyua.net со ссылкой на Лигу.
«Мне кажется, необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, неподконтрольной территории. Это то, что в силах президента сделать уже сегодня», – заявил он.
Вместе с тем, считает Новинский для этого «не надо будет решения Верховной Рады». Председатель фракции «Оппоблока» уверяет, что, если снять блокаду предприятий, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.
«А украинцы, проживающие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях», - утверждает Новинский.
Теги: Донбасс, президент, блокада, оккупация, ДНР, ЛНР, Зеленский
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- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
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