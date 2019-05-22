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Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения
Во время обстрелов позиций украинских военнослужащих 21 мая ранение получили три украинских военных — Богдан Ворона, Александр Беспалов и Александр Поян. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
В штабе ООС уточнили, что Беспалов получил ранение после полуночи, во время попытки противника захвата взводный опорный пункт отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье.
В момент, когда боец с сослуживцами открыли огонь по членам НВФ, те начали отступление и интенсивный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время, Поян и Ворона получили ранения, обороняя взводный опорный пункт под населенным пунктом Шумы, на который начала скрытое передвижение группа пехоты подразделений НВФ.
Противник, попав под огонь, начал отступление, сопровождая его обстрелами позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
Всем военнослужащим после ранения оказали неотложную помощь и эвакуировали. На данный момент жизням бойцов ничто не угрожает.
За проявленное мужество и отвагу Александр Беспалов, Александр Поян и Богдан Ворона будут представлены к наградам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ранение, военные, НВФ
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