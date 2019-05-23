На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО

23.05.2019 16:00

В Донецкой области через блокпосты со стороны оккупированных территорий не пропускают выпускников школ. Желающие сдать ВНО по украинскому языку не могут пересечь "серую зону". Боевики блокируют проезд.

Об этом сообщил заместитель главы Донецкой ОГА Игорь Стокоз.

«В этом году на ВНО по неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдали 430 человек. Сегодня экзамен по украинскому языку должны были сдать 678 человек. Сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера на КПВВ Гнутово, сегодня на Еленовке боевики прекратили пропускать детей, которые сегодня должны сдавать ВНО. Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию», - отмечает в Facebook Игорь Стокоз.

По его словам, для детей, которые не смогли сдать выпускные экзамены из-за блокировки на блокпостах, организуют дополнительную сессию.

«Сроки проведения дополнительной сессии не указываю, они будут доведены до заинтересованных лиц другим способом, чтобы дэнээровские приспешники не воспользовались этой информацией», - добавил заместитель главы ДонОГА.

Источник: https://mrpl.city