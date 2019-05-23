Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала

23.05.2019 14:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала

У украинских военнослужащих решили поинтересоваться, что они думают о вероятности переговоров с боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР». Как передает replyua.net, об этом идет речь в указах, которые были разосланы по разным воинским частям, сообщает Фонд «Вернись живым».

«Командирам воинских частей организовать и провести изучения среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с «ДНРЛНР» и в срок до 16:00 24.05.2019 года через управление морально-психологического обеспечения доложить анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в документе.

В соответствии с информацией волонтеров, соответствующий документ был подписан и вступил в силу 18 мая, при начальнике Генерального штаба Викторе Муженко. Примечательно, что новый начальник Генштаба вступил в должность только 23 мая, а президент Зеленский 20 мая. Также известно, что 18 мая с тогдашним начальником Генштаба Виктором Муженком речь шла о возможных переговорах с РФ, а не боевиками псевдореспублик.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх