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Путин выдвинул Украине три циничных условия
Владимир Путин, без какого-либо стыда, нагло начал выдвигать украинскому государству циничные условия относительно временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, заявив в очередной раз, что обязана выполнить власть Украины согласно условиям Кремля.
В частности, как пишет replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, на сайте Кремля говорится, что российский лидер продолжает настаивать на том, чтобы оккупированной части Донбасса предоставили особый статус, а всем террористам «ЛДНР» - амнистию. Но и это еще не все. Третьим своим требованием президент России назвал необходимость провести прямые переговоры между Украиной и кремлевскими марионетками в Луганске и Донецке.
В сообщении Кремля говорится: «Президент Российской Федерации в очередной раз напомнил о приоритетности вступления в силу закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей, приданиям им постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также действий по налаживанию прямого диалога между Киевом и «ЛДНР».
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
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