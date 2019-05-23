Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Путин выдвинул Украине три циничных условия

23.05.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин выдвинул Украине три циничных условия

Владимир Путин, без какого-либо стыда, нагло начал выдвигать украинскому государству циничные условия относительно временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, заявив в очередной раз, что обязана выполнить власть Украины согласно условиям Кремля. 

В частности, как пишет replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, на сайте Кремля говорится, что российский лидер продолжает настаивать на том, чтобы оккупированной части Донбасса предоставили особый статус, а всем террористам «ЛДНР» - амнистию. Но и это еще не все. Третьим своим требованием президент России назвал необходимость провести прямые переговоры между Украиной и кремлевскими марионетками в Луганске и Донецке. 

В сообщении Кремля говорится: «Президент Российской Федерации в очередной раз напомнил о приоритетности вступления в силу закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей, приданиям им постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также действий по налаживанию прямого диалога между Киевом и «ЛДНР».



Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх