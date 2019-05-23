Путин выдвинул Украине три циничных условия

23.05.2019 08:00

Владимир Путин, без какого-либо стыда, нагло начал выдвигать украинскому государству циничные условия относительно временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, заявив в очередной раз, что обязана выполнить власть Украины согласно условиям Кремля.



В частности, как пишет replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, на сайте Кремля говорится, что российский лидер продолжает настаивать на том, чтобы оккупированной части Донбасса предоставили особый статус, а всем террористам «ЛДНР» - амнистию. Но и это еще не все. Третьим своим требованием президент России назвал необходимость провести прямые переговоры между Украиной и кремлевскими марионетками в Луганске и Донецке.



В сообщении Кремля говорится: «Президент Российской Федерации в очередной раз напомнил о приоритетности вступления в силу закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей, приданиям им постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также действий по налаживанию прямого диалога между Киевом и «ЛДНР».