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«Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ постепенно отвоевывают неподконтрольные территории Донбасса. Об успехах украинских военных сообщает российский эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский, подразделения НВФ проигрывают якобы потому, что боятся главу РФ Владимира Путина.
Российский эксперт отмечает:
«По моим убеждениям, ВСУ действуют наиболее нагло, «съедают» серую зону пядь за пядью. Донбасские бойцы этого не делают — из-за непререкаемого авторитета Путина, выступившего одним из основных инициаторов «Минска-2».
Дмитриевский выразил мнение, что члены НВФ могут быстро отвоевать потерянные позиции и добавил:
«Насколько это критично? Да, есть такое. Но получив условный одобрительный сигнал от Путина, „ДНР“ и „ЛНР“ в считанные часы вернут себе куда более серьезные территории, чем „серые зоны“. И пусть Киев на этот счет никаких иллюзий не питает».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ВСУ, серая зона
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