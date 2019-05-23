Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»

23.05.2019 20:02

Сегодня стало известно о том, что командиры Вооруженных сил украинского государства получили поручение узнать у военнослужащих ВСУ на Донбассе о том, как они относятся к вероятным переговорам с боевиками «ЛДНР».



Как информирует replyua.net со ссылкой на «Повернись живим», командирам воинских частей приказали узнать, как военные ВСУ относятся к вероятным переговорам с главарями террористических Луганской и Донецкой «народных республик». Отмечается, что такая информация содержится в документе, который сегодня, 23 мая получили в разных военных частях.



Более того, отмечается, что документ был подписан, и он вступил в силу еще восемнадцатого мая. Кроме того отмечается, что во время совещания 18 мая у тогдашнего главы Генерального штаба Виктора Муженко вели разговоры о вероятных переговорах с Россией, а не главарями террористических «ЛДНР». Напомним, ранее мы уже сообщали, что главари донецких и луганских террористов Пушилин и Пасечник соответственно готовят обращение к Владимиру Зеленскому.