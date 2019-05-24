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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» роют траншеи в районе Петровского

24.05.2019 19:52
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Боевики «ДНР» роют траншеи в районе Петровского

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированного населенного пункта Петровское роют новые траншеи и обустраивают позиции.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 мая 2019 года, имеющееся в открытом доступе,
«По данным воздушного наблюдения по состоянию на 15 мая было обнаружено продолжение траншеи протяженностью 20 м, проходящей с востока на запад на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), приблизительно в 100 м к западу от его восточного края и ориентировочно в 75 м к северу от его южного края. Согласно этим данным воздушного наблюдения было зафиксировано еще 2 продолжения траншей за пределами участка разведения: одна протяженностью 45 м и вторая — 75 м, проходящие в 800 м–1,6 км к востоку от восточного края участка разведения».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, траншеи
 
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