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Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое
24.05.2019 21:51
Боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают танки в район временно оккупированного н.п. Терновое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 мая 2019 года, имеющееся в открытом доступе,
«19 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 10 танков (Т-64 — 6 ед., Т-72 — 4 ед.) на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, полигон, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, танки
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