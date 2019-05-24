Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое

24.05.2019 21:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают танки в район временно оккупированного н.п. Терновое.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 мая 2019 года, имеющееся в открытом доступе,

«19 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 10 танков (Т-64 — 6 ед., Т-72 — 4 ед.) на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)».