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«Я против переговоров»: Хомчак прокомментировал возможность диалога с «ЛДНР»
24.05.2019 17:01
Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что он против проведения переговоров с главарями «ЛДНР». Об этом сообщает ДонПресс.
По его словам, он, как военный человек, выступает против любых переговоров и добавил, что его функции состоят в другом:
«Я начальник Генерального штаба — у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят — это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями».
Теги: Донбасс, переговоры, Генштаб, ДНР, ЛНР
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