Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин

24.05.2019 11:42

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 23 мая оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

Также боевики вели огонь по нашим позициям из ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов был ранен один украинский боец, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В штабе отметили, что 10 обстрелов произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- возле населенных пунктов Николаевка и Пески боевики дважды устраивали обстрелы из противотанковых ракетных комплексов;

- возле села Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Старогнатовки и Чермалыка произошло три обстрела из станковых протитанковых гранатометов и стрелкового оружия; - возле Опытного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов; - - в районе Авдеевки произошло два обстрела из гранатометов разных систем и стрелкового оружия; - возле Пищевика боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших военных попали под огонь оккупантов возле населенного пункта Золотое-4 – там враг стрелял из минометов калибров 120 и 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов.

На каждый обстрел противника бойцы Объединенных сил давали адекватный ответ: по данным разведки, 23 мая было уничтожено двое оккупантов и еще один был ранен.