- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО09:28
- Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone08:55
- Путин, вмешайся: В «ЛНР» возмущены бардаком при оформлении российских паспортов07:58
- «Война полным ходом, что происходит?»: жители Донецка напуганы тяжелыми залпами 07:46
Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
На блокпостах террористов "ДНР" есть некие списки. В них занесены фамилии тех несовершеннолетних, которые намерены сдавать ВНО на подконтрольной Киеву территории и получать легитимный и признанный во всем мире аттестат об образовании. Согласно этим спискам, боевики не выпустят из ОРДО сотни школьников, тем более, что такие случаи в "ДНР" уже известны, передает "Диалог.UA".
В Facebook заместитель главы Донецкой ОВГА Игорь Стокоз рассказал, что в текущем году на ВНО из ОРДО зарегистрировалось 834 человека. Больше всего школьников зарегистрировалось на украинский язык – 678 человек. На математику – 430 несовершеннолетних. Но в последние дни регистрируются факты, что боевики не хотят выпускать детей через подконтрольные им блокпосты. Днями такая ситуация была в Еленовке и Гнутово. "Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию", - рассказал Стокоз. Он успокоил школьников и их родителей и подчеркнул: для тех, кто не смог из-за боевиков попасть на экзамен, организуют дополнительную сессию. При этом сроки не разглашаются из осторожности.
Теги: Донбасс, указ, ДНР, школьники, боевики
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- "Переворот" в "ДНР" становится сериалом: боевики теснят российских военных
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО09:28
- Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone08:55
- Путин, вмешайся: В «ЛНР» возмущены бардаком при оформлении российских паспортов07:58
- «Война полным ходом, что происходит?»: жители Донецка напуганы тяжелыми залпами 07:46
- В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича14:48
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Волкер поделился впечатлениями от инаугурации Зеленского 14:17
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса12:30
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись