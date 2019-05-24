Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков

24.05.2019 07:29

На блокпостах террористов "ДНР" есть некие списки. В них занесены фамилии тех несовершеннолетних, которые намерены сдавать ВНО на подконтрольной Киеву территории и получать легитимный и признанный во всем мире аттестат об образовании. Согласно этим спискам, боевики не выпустят из ОРДО сотни школьников, тем более, что такие случаи в "ДНР" уже известны, передает "Диалог.UA".

В Facebook заместитель главы Донецкой ОВГА Игорь Стокоз рассказал, что в текущем году на ВНО из ОРДО зарегистрировалось 834 человека. Больше всего школьников зарегистрировалось на украинский язык – 678 человек. На математику – 430 несовершеннолетних. Но в последние дни регистрируются факты, что боевики не хотят выпускать детей через подконтрольные им блокпосты. Днями такая ситуация была в Еленовке и Гнутово. "Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию", - рассказал Стокоз. Он успокоил школьников и их родителей и подчеркнул: для тех, кто не смог из-за боевиков попасть на экзамен, организуют дополнительную сессию. При этом сроки не разглашаются из осторожности.