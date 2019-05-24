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Оккупанты "ЛНР" передали омбудсмену Денисовой 60 человек
Сегодня, 24 мая, в городе Cчастье Луганской области была осуществлена передача 60 заключенных из тюрем, которые располагаются на территориях, подконтрольных террористам "ЛНР".
Так, омбудсмен Людмила Денисова поведала о том, что забрала 60 граждан Украины, которые находились в тюрьмах Луганской области и на момент оккупации Донбасса были арестованы или отбывали срок. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на страницу Людмилы Денисовой в Facebook.
По словам омбудсмена, это пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. Так, с декабря 2018 года по май 2019 им удалось переместить 255 заключенных.
Также Денисова отметила, что из вышеуказанного числа 105 человек или их родственники обратились к ней с просьбой о переводе.
"Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", - добавила омбудсмен.
Теги: Донбасс, Донецкая область, тюрьма, передача, омбудсман, заключенные, ЛНР, соцсети, оккупанты
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