Путин, вмешайся: В «ЛНР» возмущены бардаком при оформлении российских паспортов

24.05.2019 07:58

В «ЛНР» сбор и оформление документов на российский паспорт обходится в 7-8 тыс. руб. (2 870 – 3 280 грн по местному курсу валют), при средней зарплате населения в 10 тыс. руб. (4 100 грн). Об этом в соцсети сообщил российский дипломат, политолог, завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, пишут Донецкие новости.

Платошкин отметил, что информацию о ситуации в «ЛНР» получил из письма жителя Луганска.

«По поводу паспортов РФ. Жуть, ужас. За 10 дней (до середины мая) у нас 2 тыс. документов приняли, в ДНР – 2,5 тыс. Такими темпами за год в ЛНР примут 100 тыс. документов на паспорт РФ, а чтобы выдать паспорта для 1 млн фактического населения ЛНР (по документам у нас 1,5 млн чел.) надо 10 лет!!!», – пишет луганчанин.

Мужчина отмечает, что «очереди в паспортные жуткие». «Записи по 500-700 чел. уже, а принимают в паспортных столах – 20-30 чел. в день. Два центра открыты в Луганске от минюста (бывший ОВИР), там в день сотню принимают, ну и что? В итоге надо увеличивать минимум в 5! раз паспортисток, чтобы хотя бы за год сдать документы 500 тыс. населения», – рассказывает он.

Проблема усугубляется тем, что главное условие для сдачи документов на российское гражданство – наличие «паспорта ЛНР». При этом до указа президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов в «республике» большинство проживало по украинским документам, удостоверяющим личность. Поэтому сейчас все ринулись оформлять и «паспорт ЛНР», а это происходит в тех же паспортных столах, что еще больше увеличивает на них нагрузку. «В паспортных жуткие очереди и за паспортами ЛНР – их сначала надо получить, чтобы сдать уже на РФ. А количество паспортисток то же. В итоге, очередь на паспорт ЛНР, паспорт РФ, выписка-прописка – еще очередь. И очередь на, как обычно, "а мне только узнать". Сотни человек постоянно простаивают у паспортных столов. Бардак, неорганизованность и озлобление людей», – возмущается луганчанин.

Кроме того, он сообщает, что общая сумма затрат доходит до 7-8 тыс. руб. (2 870 – 3 280 грн) за бланки, госпошлины и пр. «Выходит как-то многовато для населения, ибо у нас средняя зарплата 10 тыс. руб. (4 100 грн)», – резюмирует мужчина.

В итоге дипломат Николай Платошкин через соцсети обратился к главе российского государства: «Президент Путин, вмешайтесь, пожалуйста!».

Свой призыв Платошкин объяснил тем, что именно в силах Путина упростить систему. «Путин как президент по конституции может сам принять в гражданство РФ кого угодно! Своим указом! Хоть миллион человек! Без паспортисток. На Депардье у него быстро время нашлось. Или забыли уже?», – уточнил дипломат.

В комментариях иные представители «ЛНР» подчеркивают, что зарплаты в «республике» еще ниже, чем 10 тыс. руб., не говоря уже о пенсиях. «Пенсия максимальная 3 000 руб. (1 230 руб.), пенсия по инвалидности у моего сына 1 500 руб. (615 грн), а работают они за копейки. Многие мои знакомые рады зарплате в 5 000 руб. (2 050 грн), попробуй еще найди такую работу. Это, если мы говорим о простом народе... Есть и другие…», – подчеркивает Елена.

К обсуждению присоединились и жители «ДНР», которые подтверждают бардак и в их «республике». А также жалуются на отсутствие элементарных удобств, тех же лавочек возле паспортных столов. «Организация этого процесса лежит на наших властях. А ее пока не видно. 8 мая вышла к людям руководитель одной миграционной службы в Донецке и пообещала привезти скамьи, навес, биотуалет. А то люди с раннего утра до вечера толкутся и мокнут под дождем. В результате, я вчера пришла отметиться и увидела, что за две недели ничего от слова совсем не сделано. А у нас начались снова дожди», – жалуется дончанка Нина.

А депутат Городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров акцентирует, что по оформлению паспортов РФ для жителей «Л-ДНР» в Ростовской области действуют всего 2 центра приема документов, по одному на каждую «республику». «Я об этом сообщил в эфире на следующий день после указа [Путина]. МВД занимается саботажем указа президента. И это еще не вечер. В РФ всего два пункта приема документов! Всего два! Возьмите калькулятор и посчитайте, когда они смогут откатать пальчики у миллиона человек», – пишет депутат.

Некоторые россияне винят во всем сами «республики», для которых и указ выпустили, и Россию под санкции подставили, а те у себя даже не могут увеличить число паспортисток:

Елена Сычикова: «Всем остальным истерящим напомню, что Донбасс не в составе РФ, поэтому странные претензии на нехватку паспортисток в республиках. Они должны сами организовать и паспортисток увеличить»;

Виктор Себелев: «Президент в принципе решил вопрос упрощенного порядка принятия в гражданство. А дальше – работа специалистов по приему документов (в другой стране между прочим)»;

Ольга Лыкова: «Путин сказал глупость лишь бы насолить Украине, а люди поверили и теперь мучаются... и пусть... сами виноваты»;

«Al Greek»: «За родину надо и пострадать. А как вы хотели?».

Также жители России возмущаются, что весь процесс выдачи паспортов для «Л-ДНР» идет за счет российских налогоплательщиков. «В России пол страны нищих, вот теперь с них еще урежут, чтобы оплатить пенсии и пособия жителям ЛНР и ДНР. Да что там, не жалко, заходи кто хошь, это ж колония! Налоги эти граждане теперь платить будут?», – интересуется москвичка Наталья Катрич.

Аналогичного мнения и Анна Бердиева из Республики Коми: «Получается, что все жители ДНР и ЛНР хотят массово получить российские паспорта, будут получать пенсии и пособия. А налоги они куда будут платить, тоже в Россию? Или они уже к нам присоединились? Я что-то ничего не понимаю».