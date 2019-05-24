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Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone
24.05.2019 08:55
На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей возникли проблемы с мобильной связью украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает так называемое «Министерство связи ДНР», пишет ДонПресс.
В оккупационном «ведомстве» отметили:
«Абоненты Vodafone на территории Донецкой и Луганской „народных республик“ испытывают затруднения при осуществлении звонков».
Как отметили представители ОРДО, якобы произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на подконтрольной Украине территории.
Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, проблемы, ОРДО
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