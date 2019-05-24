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В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки
24.05.2019 12:44
Главарь «ДНР» Денис Пушилин освободил от «должности» так называемого «и.о. мэра» неподоконтрольной Украине Макеевки Донецкой области Валерия Ляховца, его сменил Сергей Голощапов, пишет ДонПресс.
В тексте «указа» сказано:
«Освободить Ляховца Валерия Андреевича от занимаемой должности и.о. главы администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики».
Вторым «указом» — № 156 — Пушилин назначил «мэром» Сергея Голощапова.
Теги: Донбасс, Макеевка, мэр, ОРДО
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