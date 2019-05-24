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Архив - Донецкая область

Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость

24.05.2019 12:12
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Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость

Стало известно о еще одном плане, который связан с выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины. Так, для получения российских паспортов жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием планируется создать так называемый Специальный оперативный штаб. Информацию передает "Диалог.UA".
Как сообщается, данная информация поступила от координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука. Он объяснил, что такие действия им необходимы для того, чтобы ускорить процесс. Как он рассказывает, первыми российское гражданство получат сотрудники "силовых структур", руководители местных органов оккупационной власти и члены их семей. Также он добавил, что продолжается эпопея с подписанием населением оккупированных территорий неких "петиций к президенту Зеленскому", в которых идет речь о необходимости "автономии Донбасса".



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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