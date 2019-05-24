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Жители Донецка перепуганы тяжелыми перестрелками и взрывами: "За 5 лет так близко еще не стреляли, как же страшно"
Боевые действия под Донецком идут который день подряд. Особенно интенсивные бои разворачиваются в вечернее время суток. 23 мая в Донецке назвали "днем ада": такой стрельбы и взрывов здесь уже давно не слышали. И сегодня с раннего утра жители города также слышали звуки стрельбы. Был и ряд взрывов в районе аэропорта, передает "Диалог.UA".
Оккупанты, по словам местных жителей, используют тяжелое вооружение, а это прямое нарушение минских договоренностей. Жители Донецка констатируют, что в последние дни обстановка очень горячая, таких страшных залпов они не слышали с момента, как началась российская оккупация Донбасса. "Донецк. Север и северо-запад — война полным ходом. Часто и тяжело исходящие", "Донецк 21:55 АВ Западный. Мины. Не очень далеко плюсует. Автоматные очереди. За 5 лет так близко еще не стреляли пл. Шахтерская — новая серия тяжелых залпов (танчик?)", - сообщают о вчерашних боях местные. Дончане находятся в состоянии шока и боятся, что может начаться наступление. "И что же происходит? Прекращение огня? Ларинка, север интенсивно грохочет, Смолянка слышит очень тяжелое. Это капец, как мощно… р-н Телецентра, 10 минут назад — гулко, мощно, сдвоенные (танки???), не близко, юго-запад/запад (???)", "Бьют с тяжелого с Админпоселка уже, наверное, с час, не менее 120-мм, иногда танки, иногда 150-ки, что аж люстра дребезжит, летит на северо-запад, от 10 до 15 сек, взрывы еле слышно", - рассказывают жители Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, взрывы, обстрелы
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