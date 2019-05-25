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Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери
24 мая боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных "Минском" минометов калибров 120 и 82 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи населенного пункта Пески – из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
у города Красногоровка – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи города Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у населенного пункта Каменка – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи села Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка вторая– из станковых противотанковых гранатометов;
вблизи села Лебединское – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
вблизи населенного пункта Шумы – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм;
у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Станица Луганской – из стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один – получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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