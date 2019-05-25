Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс

25.05.2019 10:29

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия может в любой момент вторгнуться на территорию Донбасса, но в ближайшее время это ряд ли произойдет.

Об этом он сообщил в интервью «Униан».

Так, глава Генштаба отметил:

«Ситуация на Донбассе угрожающая, так как там нам противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать».