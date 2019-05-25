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Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс
25.05.2019 10:29
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия может в любой момент вторгнуться на территорию Донбасса, но в ближайшее время это ряд ли произойдет.
Об этом он сообщил в интервью «Униан».
Так, глава Генштаба отметил:
«Ситуация на Донбассе угрожающая, так как там нам противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать».
Теги: Россия, Донбасс, армия, вторжение, ВСУ
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