«Я не Дон Кихот Ламанчский»: Гиркин избегал воевать за пределами жилых застроек Славянска

25.05.2019 21:16

Полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин (Стрелков), вспоминая боевые действия на востоке Украины, признал, что за пределами городских застроек Славянска терпел поражение, поэтому старался не воевать вне города. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «ГлавТемаНарод», пишет ДонПресс.

По словам Гиркина, члены НВФ под его руководством продержались в Славянске так долго исключительно потому, что украинские военные якобы «боялись» идти в жилые районы города.

«Там, где не было застройки, где мы пытались дать бой вне застройки мы, к сожалению, терпели поражение. Тот же бой под Ямполем. Несмотря на то, что наши позиции были в лесу, и не смотря на то, что противник понес намного большие потери, в итоге наши подразделения были разбиты и рассеяны за счет колоссального превосходства противника», — сообщил Гиркин.

Он объяснил, что украинская армия, имея значительный перевес в технике и вооружении, не использовала свое превосходство внутри жилых кварталов.

«В застройке техника и вооружение играли меньшую роль и они, как бы, туда старались не соваться. Мы этим пользовались», — признался Гиркин.

Один из украинских военных обвинил Гиркина в трусости и призвал воевать за городом, не прикрываясь людьми. В ответ на это полковник ФСБ заявил:

«Извините, выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот Ламанчский, чтобы и самому погибнуть и людей подставить практически ни за что».